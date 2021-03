SALERNO PULITA. IL NUOVO PRESIDENTE A META’ APRILE: TOP SECRET IL NUOVO NOME

Un politico, un tecnico o un dirigente comunale ? Un uomo espressione del mondo della politica, un manager esperto in gestione delle risorse umane o una persona che ha già maturato competenze all’interno della macchina comunale ? Ruota attorno a questi tre profili la ricerca del nuovo Presidente della società Salerno Pulita che, per la terza volta in poco piu’ di un anno, vedrà un avvicendamento alla sua guida. Per il momento, stando alle voci che giungono dall’interno di Palazzo di Città, non c’è una fretta eccessiva perchè non ci sono scadenze imminenti che impongono a ritmi forzati la nomina: si attende la data della convocazione dell’Assemblea Straordinaria che dovrà procedere alla ratifica del nuovo Presidente ma, il tutto, potrebbe avvenire solo a metà del mese di Aprile 2021. E’ chiaro che la nomina del nuovo Presidente di Salerno Pulita, in una fase politica cosi’ delicata, rappresenta una scelta molto importante per gli equilibri all’interno della maggioranza del Sindaco Napoli che si appresta ad affrontare la prossima tornata elettorale.

