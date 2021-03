VERTICE GOVERNO-REGIONI: DE LUCA SI PREPARA ALL’ENNESIMA BATTAGLIA SU SPUTNIK V?

E’ in programma lunedi’ la riunione della Conferenza Stato-Regioni, un incontro voluto dal Governo Draghi per fare il punto della situazione sull’andamento della campagna di vaccinazione, per illustrare, in anteprima, i contenuti del nuovo Decreto Covid che entrerà in vigore dal prossimo 7 aprile, ma anche per comprendere le ragioni di alcune fughe in avanti, a cominciare da quella della Regione Campania, sul possibile acquisto, in autonomia, di dosi del vaccino Sputnik V di produzione russa. Già ieri, anche se a distanza, è andato in scena un primo round tra le parole del Presidente De Luca e la replica prima del Vice Ministro alla Salute Sileri ma anche del Presidente della Conferenza Stato Regione Bonaccini. C’è attesa, a questo punto, per comprendere quale sarà la posizione della Campania rispetto all’acquisto dei vaccini Sputnik V che, come chiarito dallo stesso De Luca, potranno arrivare solo dopo l’approvazione dell’Ema o dell’Aifa.

