SALERNO. FI, LEGA, UDC E CAMBIAMO CERCANO L’INTESA. ATTESA DALLA COALIZIONE TEDESCO

Orfani di Fratelli d’Italia, oggi i partiti del centro destra di Salerno proveranno, nuovamente, a trovare una intesa in vista delle prossime elezioni comunali 2021. Attorno allo stesso tavolo i rappresentanti di Forza Italia, Lega, Udc e Cambiamo! per provare a mettere a punto una strategia comune per affrontare, magari uniti, le prossime elezioni amministrative. Antonio Cammarota o Michele Tedesco ? Ma davvero la scelta avverrà nella giornata di oggi ? Difficile che accada, almeno non tutti i partiti hanno intenzione di decidere in fretta: forse Lega e Cambiamo! sembrano piu’ preoccupate del tempo che trascorre. Intanto sul tavolo le soluzioni, a questo punto, sembrano solo due: nulla esclude che qualcuno, almeno in una prima fase, possa tentare anche una corsa in solitaria, in attesa di un chiarimento all’interno del mondo del centro destra salernitano. La grande coalizione che sostiene il nome di Michele Tedesco attende la giornata di oggi per capire chi puo’ accodarsi al gruppo di liste civiche e partiti che hanno scelto il penalista salernitano.

