SALERNO PULITA: PUBBLICATA LA NUOVA CARTA DEI SERVIZI DELLA SOCIETA’

E’ consultabile sul sito www.salernopulita.it , nella sezione portale degli utenti, la nuova carta dei servizi e degli standard di qualità per i lavori di igiene urbana che la società partecipata ha avuto in

affidamento dal Comune. Nella carta – che è un aggiornamento della precedente che risaliva al 2012 ed è stata condivisa con le associazioni Codacons Campania, U.Di.Con. e Unione Consumatori e Utenti – sono elencati tutti i servizi effettuati da Salerno Pulita riguardanti la pulizia del suolo, la raccolta porta a porta dei rifiuti, la gestione degli impianti.

Per la pulizia del suolo, sono indicate modalità e frequenze dei servizi di: spazzamento stradale; svuotamento, lavaggio e disinfezione dei cestini stradali; lavaggio del suolo di aree pubbliche; pulizia arenili urbani; spazzamento, lavaggio e disinfezione aree mercatali; pulizia centro agro alimentare; pulizia di un sottopasso e di due sovrappassi pedonali; rimozione deiezioni animali; pronto intervento ed interventi straordinari di spazzamento stradale e rimozione di micro discariche.

Per i rifiuti vengono descritte modalità, giorni ed orari della raccolta porta a porta di: organico, carta e cartone, multimateriale e indifferenziato. E le modalità di raccolta per il vetro, ingombranti e beni durevoli; abiti usati, pannolini e pannoloni, farmaci scaduti, pile esauste, toner.

Un capitolo è dedicato agli impianti, in particolare ai centri di raccolta “Fratte” e “Arechi”, oltre che al sito di trasferenza dell’organico a Ostaglio e all’impianto di compostaggio.

“Con la Carta dei servizi – dice Vincenzo Bennet, amministratore unico di Salerno Pulita – stringiamo un patto di trasparenza con i cittadini per rendere sempre più pulita ed accogliente la nostra città. Sappiamo bene che per riuscirci è importante ascoltare le diverse esigenze e raccogliere anche suggerimenti. Per questo abbiamo promosso incontri in sede e in vari quartieri. Con la Carta spieghiamo in maniera chiara e trasparente quali sono i nostri impegni, ma deve essere chiaro che

l’obiettivo di una citta pulita e libera dai rifiuti si persegue insieme, azienda e cittadini. E’ un obiettivo comune e Salerno Pulita assicurerà l’impegno e la professionalità dei propri operatori”.

Nella carta dei servizi sono indicati i diritti e i doveri degli utenti, come devono comportarsi, a chi rivolgersi per avere informazioni e cosa fare per segnalare eventuali disservizi, ma anche gli impegni che Salerno Pulita assume per effettuare indagini di gradimento sui servizi resi. Tra gli allegati, oltre ai calendari per il conferimento dei rifiuti, si segnala il protocollo di intesa con le

associazioni dei consumatori per la presentazione di reclami.