SALERNO PULITA. VINCENZO BENNET PER LA PRESIDENZA, IL 4 GIUGNO L’ASSEMBLEA

Come anticipato nell’edizione di oggi del quotidiano IL MATTINO, nell’articolo a firma di Carmen Incisivo, Vincenzo Bennet sarà il nuovo Presidente della società Salerno Pulita: la scelta verrà ufficializzata il prossimo 4 giugno nel corso dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio e per la ratifica delle dimissioni dell’ex Presidente Ferraro.

Bennet, che da 8 anni è anche Presidente del Collegio dei Revisori di Salerno Pulita e che conosce bene i meccanismi interni all’ente, 48 anni, Dottore Commercialista e Revisore Contabile dei Conti, vanta un lungo curriculum che lo ha visto, nel corso degli ultimi anni, Revisore all’Azienda Universitaria Sanitaria Sant’Andrea di Roma, poi all’Asl di Siena e della Toscana Sud, nel Collegio Sindacale della Camera di Commercio di Salerno, oggi anche revisore presso il Comune di Caivano.

Consulente Tecnico per i Tribunali di Salerno e di Nocera Inferiore, Vincenzo Bennet ha svolto un ruolo determinante nel salvataggio dell’Arechi Multiservice, società partecipata della Provincia di Salerno.

Di recente, per i numerosi impegni professionali, ha anche lasciato il ruolo di Consigliere Comunale di Mercato San Severino dove è stato candidato alla carica di Sindaco nelle elezioni del 2017.