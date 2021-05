FORZA ITALIA IN CAMPANIA PERDE ALTRI PEZZI: COSIMO SIBILIA SE NE VA CON TOTI E BRUGNANO (CORAGGIO ITALIA)

Nominato, non piu’ tardi della scorsa settimana, come Coordinatore Provinciale per Avellino e Benevento per Forza Italia, Cosimo Sibilia, oggi, ha aderito ufficialmente a Coraggio Italia, il movimento che a breve si trasformerà in un partito, voluto da Giovanni Toti e Luigi Brugnaro. Il deputato Cosimo Sibilia, dunque, lascia il partito di Silvio Berlusconi dopo una lunghissima militanza e dopo aver ricoperto prestigiosi incarichi, soprattutto sul territorio: un segnale preoccupante per il Coordinatore Regionale De Siano che, appena qualche giorno fa, era convinto di aver definito tutto il nuovo organigramma sul territorio della Regione Campania.

