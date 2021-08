SALERNO. ROBERTO CELANO: “ARECHI, SPETTACOLO INDEGNO. ASSESSORE ISOLATO NELLA SUA AZIONE”

“Sognavamo un esordio casalingo della Salernitana diverso e non solo per il risultato e la prestazione della squadra. Lo spettacolo offerto ieri, nonostante gli sforzi dell’Assessore che pero’ nella sua azione appare estremamente isolato dal resto dell’Amministrazione, è stato indegno di una città che si candida per potenzialità della propria tifoseria a restare nel gota del calcio nazionale per lungo tempo.”

Lo scrive il Consigliere Comunale di Salerno Roberto Celano.

“File interminabili agli ingressi negativamente ricalcate anche dalla stampa nazionale a causa del funzionamento di un numero limitato di tornelli, impianto audio nuovo ma poco funzionale, impianto di illuminazione mobile, stadio a capienza ancora ridotta (che penalizza ulteriormente i tifosi già in difficoltà per il dimezzamento degli spazi a causa del Covid), tabellone luminoso annunciato in più occasioni ma mai installato (nonostante i finanziamenti promessi per le Universiadi) , mezzi pubblici inesistenti (con stazione metro Arechi chiusa), carenza di parcheggi. Per quanto concerne gli spazi per i parcheggi si sottolinea che la carenza è stata determinata anche dalle scelte urbanistiche sconsiderate dell’Amministrazione che ha consentito l’edificazione di palazzi per civili abitazione nella zona limitrofa allo stadio in area 23 anni fa adibita a sosta per le auto, nonché dalla chiusura al pubblico dell’area ora occupata da chi gestisce il porto privato Marina d’Arechi e che ai tempi della serie A (1998/1999) era adibita a parcheggio auto. Si auspica che