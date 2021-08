ENRICO LETTA FA COME VINCENZO DE LUCA E NASCONDE IL SIMBOLO DEL PARTITO DEMOCRATICO

Siena come Salerno, le Suppletive per la Camera dei Deputati come le Comunali del Comune di Salerno: il segretario del Pd Enrico Letta, per la sua candidatura, usa un simbolo neutro, eliminando quello del Partito Democratico, imitando il Presidente della Regione Vincenzo De Luca che, da 15 anni, nasconde il simbolo del PD dietro quello delle liste civiche. Insomma, ogni mondo è paese ma, soprattutto, la decisione di Enrico Letta gli vieta qualsiasi tipo di rimprovero a chi, all’interno del PD, per le prossime elezioni comunali o regionali non userà il simbolo ufficiale del partito. De Luca ha fatto scuola ? La strategia è la stessa, vediamo adesso il risultato finale delle elezioni suppletive di Siena.

