SALERNO. ROBERTO CELANO: “CHE FINE HANNO FATTO I LOCALI DEL CASINO SOCIALE?”

Una storia di 163 anni che corre il rischio di essere cancellata per la incuria e l’abbandono: il consigliere comunale di Forza Italia Roberto Celano riporta all’attenzione pubblica e dell’amministrazione comunale la vicenda del Casino Sociale, la storica struttura “chiusa il 23 ottobre del 2012, circa 10 anni fa, senza che l’Amministrazione comunale sia riuscita ad oggi a realizzare gli improcrastinabili lavori di manutenzione e di adeguamento alle norme di sicurezza”. Oggi parte una interrogazione rivolta al Sindaco Napoli per sapere “qual è l’attuale condizione dell’edificio che ha ospitato per quasi due secoli il Casino Sociale, quando presumibilmente inizieranno gli annunciati lavori di recupero dell’edificio in questione e per, quando è previsto la consegna alla città e come e per quali finalità l’Amministrazione pensa di destinare l’immobile in premessa non appena sarà reso fruibile ai salernitani.”

