PROCESSO SAVASTANO-ZOCCOLA. IL COMUNE DI SALERNO NON E’ ANCORA PARTE CIVILE

Non c’è, ancora, la costituzione di parte civile da parte del Comune di Salerno all’interno del Processo, iniziato nella giornata di ieri, 28 febbraio, che vede imputati il Consigliere Regionale di Campania Libera – oggi sospeso – Nino Savastano ed il manager di numerose cooperative sociali Zoccola. Una decisione non definitiva ma che, già adesso, inizia a creare qualche polemica all’interno delle opposizioni e da chi si aspettava una posizione piu’ netta da parte dell’Amministrazione Comunale di Salerno, guidata dal Sindaco Vincenzo Napoli. Lo stesso Napoli, tra l’altro, in un pezzo dell’indagine per il quale non è stata ancora richiesto l’eventuale rinvio a giudizio, risulta indagato, insieme ad altri funzionari comunali. La scelta di non costituirsi parte civile, quindi, potrebbe essere anche collegata alla posizione che il Sindaco Napoli andrà ad assumere, nei prossimi mesi, in merito al coinvolgimento nell’indagine.

Share on: WhatsApp