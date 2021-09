SALERNO. ROBERTO CELANO (FI): “CARO ENZO LUCIANO, ECCO CHI SONO I VERI NEMICI DI SALERNO”

Il Consigliere Comunale di Forza Italia Roberto Celano, con una lettera indirizzata al Segretario Provinciale del Pd Enzo Luciano, replica alle accuse indirizzate all’opposizione di essere “nemici di Salerno”.

Egregio Enzo Luciano,

i nemici di Salerno non sono coloro che avrebbero preferito un giardino sul mare al posto di una piazza senza ombra, un’acquario in vetro al posto di un MOSTRO di cemento (Crescent). Non sono nemici coloro che considerano il costo della piazza, 70 mln di euro (7 volte quanto inizialmente previsto), una enormità che meriterebbe interventi di altre Istituzioni. Non sono nemici coloro che ricordano che è impensabile che, in Europa e nel nostro secolo, si impieghino oltre 12 anni per realizzare il mega cortile del Crescent, con nefaste conseguenze (per i ritardi e l’assenza di parcheggi) sul commercio in centro città. I nemici di Salerno sono quelli che costringono i salernitani a vivere nel degrado, tra i rifiuti, a convivere con ratti e blatte, a pagare i tributi più alti d’Italia senza servizi in cambio. Se, caro Enzo Luciano, quando accompagnerai il padrone sul luogo dove tenterete ancora una volta di gettare fumo negli occhi ai salernitani avrai anche la sensibilità di spostarti di qualche decina di metri, ti renderai facilmente conto delle condizioni in cui vivono i residenti del quartiere porto, in che condizioni versa il campetto (unica struttura sportiva del rione) in cui, sfidando i pericoli, i ragazzini del quartiere si divertono. Svesti i panni dell’arroganza insieme al manipolo di ragazzini che, sotto la guida del rampollo Piero, pretendono ancora di governare “senza regole e controllo” la città… Chi sono i nemici???