SALERNO. ROBERTO CELANO (FI): “IN CAMPANIA SUI VACCINI UN VERO E PROPRIO CAOS”

“Sui vaccini un vero caos e la Campania soffre di più”. Così in una nota Roberto Celano e Ciro Russomando, consiglieri comunali di Forza Italia nella città di Salerno.

“La Campania soffre di più – spiegano – perché alle difficoltà del Governo aggiunge la logica perversa della Repubblica a se. La Campania ha meno vaccini per suoi errori ed una macchina organizzativa che è lenta e disorganizzata”.

“Spererebbe al Comune segnalare i disagi dei cittadini ma l’Amministrazione ha scelto, come sempre, di essere prona alle decisioni regionali. A Palazzo di Città’ la principale preoccupazione è non infastidire Palazzo Santa Lucia e non è quella di tutelare i salernitani. Noi segnaleremo ogni problema – concludono – per migliorar le risposte e per tutelare gli utenti, lo faremo #PerSalerno”