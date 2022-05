SALERNO. ROBERTO CELANO: “IL SINDACO CHIEDA AL QUESTORE APERTURA CURVA NORD STADIO ARECHI”

Il Consigliere Comunale di Forza Italia Roberto Celano, con una lettera inviata al Sindaco di Salerno, chiede che venga valutata con grande attenzione la possibilità di aprire al pubblico la Curva Nord dello stadio Arechi.

“La presente per sollecitare un suo energico ed autorevole intervento sul Questore di Salerno, al fine di rivedere l’organizzazione della sicurezza per l’ultima partita interna della Salernitana, disponendo ed isolando i pochi tifosi ospiti che saranno presenti in uno “spicchio” di qualche altro settore dello stadio e destinando la Curva Nord alla tifoseria salernitana.

E’ pur vero che il settore in questione non è fruibile per l’intera capienza ma può allo stato ospitare circa 3000 persone, essendo stati disattesi gli impegni assunti dalle Amministrazioni comunale e regionale di finanziare con i soldi delle Universiadi l’installazione dei tornelli mancanti in Curva Nord, ma appare evidente che, sebbene

a capienza limitata, l’apertura di un ulteriore settore con prezzi “popolari” consentirebbe a tanti salernitani che hanno difficoltà ad accedere ad altri settori di assistere ad un evento particolarmente atteso. Ciò nella speranza che per il prossimo anno si riesca a dotare la Curva Nord dei tornelli necessari a renderla integralmente

fruibile e si organizzi una differente collocazione per i tifosi ospiti nello stadio Arechi che non imponga, clamorosamente, come non accade in nessun altro stadio d’Italia, la chiusura di un intero settore.