SALERNO. ROSARIA CHECHILE E LA PRIMA AGORA’ DEL PD: “UN CONFRONTO COSTRUTTIVO”

La prima Agora’ Democratica del PD in Provincia di Salerno si è conclusa con un documento che, nelle prossime ore, sarà inviato anche ai vertici nazionali del Partito Democratico: l’assemblea, organizzata da Rosaria Chechile, si è tenuta all’interno dei saloni del Bar Moka di Salerno ed ha visto la partecipazione di tanti iscritti e non al Partito Democratico, a cominciare dalla candidata sindaco Elisabetta Barone.

“Giovani e non solo”, sottolinea Rosaria Chechile, “provenienti da tutta la Provincia di Salerno, per ribadire la necessità di luoghi di confronto e di dibattito che, da tempo, mancano all’interno del Partito Democratico della Provincia di Salerno. La nostra Agorà mi auguro possa essere di stimolo al dialogo in corso in vista dell’assemblea provinciale del PD ma è la testimonianza che la politica si puo’ fare fuori dalle istituzioni ma anche fuori dalla stanza dei bottoni del partito provinciale.”