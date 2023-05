SALERNO. SALZANO RASSICURA DE LUCA E NAPOLI: “FIGLIOLIA E ZITAROSA NON PASSANO ALL’OPPOSIZIONE”

“All’indomani del Consiglio comunale, quando finalmente le polemiche cui abbiamo assistito in questi giorni si sono alquanto placate e alcuni aspetti della vicenda relativa al degrado in cui versa il verde pubblico sono stati chiariti, è opportuno mettere un punto fermo sulle dichiarazioni e prese di posizione politiche dei Popolari e Moderati.”

Lo scrive, in una nota diffusa alla stampa, il Coordinatore dei Popolari e Moderati Aniello Salzano.

Circa le quali non manca mai l’assessore di turno che interviene per stigmatizzare o il solito consigliere buontempone che sollecita un passaggio dei Consiglieri Zitarosa e Figliolia all’opposizione. Ho già più volte detto che non ho mai immaginato una coalizione o un partito alla stregua di una “Caserma”, in cui è vietato qualsiasi divergenza di opinione. O una critica, soprattutto se costruttiva. Del resto, come ebbe a dichiarare Barbara Figliolia nella prima seduta di Consiglio comunale, “essere leali, non significa essere ciecamente obbedienti”.

Pertanto è necessario riaffermare la posizione politica dei Popolari e Moderati, i quali, come si sa, alle elezioni amministrative del 2021 hanno sottoscritto una alleanza con il PD, i Socialisti di Enzo Maraio e alcune liste civiche, con cui si sono apparentati. Nacque così una coalizione di centro-sinistra che vinse le elezioni e

attualmente governa la città.