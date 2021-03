SALERNO. TAVOLO CENTRO DESTRA RINVIATO A DATA DA DESTINARSI: SI VA A DOPO PASQUA

La riunione del centro destra di Salerno – tranne Fratelli d’Italia – convocata per le 18:00 di oggi è stata rinviata a data da destinarsi. La motivazione ufficiale è quella di un impegno improrogabile di partito del deputato di Forza Italia Enzo Fasano, alle prese con una riunione on line per la definizione dei nuovi ruoli apicali, in Campania, all’interno del partito degli azzurri. Rinvio senza data, almeno per il momento e pare quasi scontato, considerato il periodo particolare, che tutto venga aggiornato a dopo Pasqua. Qualche partito, pero’, mette fretta e potrebbe anche chiedere una convocazione anticipata. Situazione bloccata a Salerno ma anche nel resto della Provincia: nei comuni di Eboli e di Battuipaglia la riunione del comune capoluogo era molto attesa, per comprendere i futuri equilibri all’interno dei Comuni.

