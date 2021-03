SALERNO. DE SIMONE NON VA CON TEDESCO ? DUE CONSIGLIERI PRONTI A LASCIARE COALIZIONE

Torna, con prepotenza, il nome dell’ex senatore Andrea De Simone all’interno del complicato puzzle delle candidature per le prossime comunali 2021 a Salerno: dopo essere quasi scomparso dalla scena, per lasciare spazio al nome dell’avvocato Michele Tedesco, adesso il nome di De Simone viene tirato, nuovamente, in ballo da due consiglieri comunali che ne chiedono la presenza all’interno della coalizione che si sta formando intorno alla candidatura di Michele Tedesco. In caso contrario sono pronti a lasciare l’alleanza ed a scegliere in maniera autonoma la strada da percorrere. Una richiesta che non è solo personale ma anche politica perchè la presenza di De Simone, all’interno della coalizione, viene considerata fondamentale per bilanciare a sinistra l’attuale assetto di una compagine che vede tanti esponenti politici vicini al centro destra.

Share on: WhatsApp