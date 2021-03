FORZA ITALIA IN CAMPANIA: SALTA RIUNIONE PER NOMINE. NON C’E’ ACCORDO

E’ saltata la riunione, in programma nel pomeriggio di oggi, per definire il nuovo organigramma di Forza Italia in tutta la Regione Campania. Le diverse componenti del partito, che già due settimane fa avevano iniziato una serie di trattative, al momento della scelta non hanno raggiunto alcun accordo: tutto resta fermo, con lo spettro di un intervento romano e con le nomine che, a questo punto, potrebbero essere fatte direttamente dal Coordinatore Nazionale Tajani.

Un commissariamento del commissariamento ? Pare proprio che si vada in questa direzione perchè Forza Italia, alla vigilia di una delicata tornata elettorale, non trova piu’ la strada d’uscita per la riorganizzazione sul territorio delle nomine.

Ci sono le comunali ma anche l’ipotesi di un voto politico anticipato a Marzo 2022, ovvero dopo l’elezione del Presidente della Repubblica, con un parlamento dimezzato nel numero dei seggi, ha fatto scattare la corsa ai veti sui nomi che circolavano come possibili coordinatori regionali e provinciali.