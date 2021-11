SALERNO. TRATTATIVE IN CORSO PER IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Riunioni ed incontri riservati, faccia a faccia con i singoli consiglieri comunali di maggioranza ma anche con i partiti, per cercare di trovare un’intesa politica sul nome del Presidente del Consiglio Comunale di Salerno che verrà eletto nel primo consiglio del 24 Novembre. Il Partito Democratico, Piero De Luca e lo stesso Sindaco di Salerno Vincenzo Napoli partono dal nome di Dario Loffredo, consapevoli delle difficoltà che potrebbero incontrare, a cominciare dai tre consiglieri del Partito Socialista Italiano, senza dimenticare almeno altri tre consiglieri di maggioranza. 22 meno 6 fa 16, il che vuol dire che Loffredo, difficilmente, sarà eletto in prima battuta, dando inizio alla consiliatura con una mezza battuta d’arresto. Domani, venerdi’, sarà una giornata ricca di impegni e di incontri, soprattutto nella sede del Partito Democratico di Salerno dove il caso Presidente del Consiglio Comunale di Salerno si accavalla con il completamento della lista per le Provinciali 2021 e con il lavoro di preparazione per il Congresso Provinciale del prossimo 11 Dicembre.

