SALERNO. TRINCERONE EST, LA COMMISSIONE TRASPARENZA CHIEDE CHIARIMENTI ALL’ASSESSORE

“La Commissione Trasparenza ha acquisito la relazione richiesta all’ing. Micillo sullo stato dei lavori del Trincerone Est dalla quale sono emersi l’incertezza sui tempi e sui costi dell’intervento, nonché contenziosi di natura giudiziaria e altri relativi all’applicazione di penali contrattuali”.

Lo dichiara in una nota l’avv. Antonio Cammarota, Presidente della Commissione Trasparenza, il quale rimarca come “dalla lettura della relazione emerge che neppure è certa l’apertura dello sbocco in via Dalmazia anche per i tempi incerti del contenzioso, e quindi i lavori del Trincerone Est allo stato si risolveranno soltanto in un parcheggio per poche auto, a fronte dell’importante investimento pubblico, ormai del 2009, che serviva proprio al collegamento con il principale asse viario”.

“La Commissione Trasparenza svolgerà le ulteriori indagini necessarie”, conclude Cammarota, “richiedendo la trasmissione di tutti gli atti del contenzioso, e dei costi anche indiretti, come per studi, incarichi e consulenze, nonchè una relazione scritta di chiarimenti da parte dell’assessore, così come richiesto da molti componenti della commissione”