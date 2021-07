SALERNO, VINCENZO NAPOLI: LONTANO DAL 70% DEL 2016 MA IL MARGINE E’ ANCORA AMPIO

Il Sondaggio riservato ai sindaci che, nella giornata di ieri, ha pubblicato il Sole 24 Ore, sull’indice di gradimento dei primi cittadini ha un doppio sapore per Vincenzo Napoli, sindaco di Salerno e candidato per le prossime elezioni comunali. Il 57,5% che la classifica nazionale gli attribuisce come valutazione positiva da parte dei cittadini è ben lontano dal dato elettorale ottenuto da Napoli nel maggio del 2016 quando, al primo turno, vinse le elezioni comunali con una percentuale superiore al 70%. D’altro canto, va anche sottolineato che, almeno fino a gennaio di quest’anno, le proiezioni di alcuni sondaggi non vedevano l’attuale sindaco superare la fatidica soglia del 50% che, invece, sempre se il gradimento si dovesse tramutare in voto, secondo le cifre del Sole 24 Ore, viene varcata con un certo margine di serenità.

