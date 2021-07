SALERNO. ZITAROSA VA CON I MODERATI E SOSTIENE VINCENZO NAPOLI SINDACO

Dopo la lunga esperienza in Forza Italia e, soprattutto, accanto al Ministro Mara Carfagna e dopo la breve comparsa all’interno della Lega di Matteo Salvini, il consigliere comunale di Salerno Giuseppe Zitarosa, eletto proprio con il partito di Silvio Berlusconi nel 2016, alle prossime comunali sarà candidato con la Lista dei Moderati per Salerno, a sostegno della candidatura di Vincenzo Napoli. Zitarosa, pur non avendo ancora rinunciato al ruolo di Capogruppo della Lega, ha deciso di cambiare la zona del campo nella quale disputare la sua partita, scegliendo il centro sinistra e la vasta coalizione che sostiene Vincenzo Napoli.

