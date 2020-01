SALVATORE BOTTONE: “ALLE REGIONALI CON IL PSI PER RILANCIARE TUTTO L’AGRO”

E’ già entrato nella fase organizzativa della sua campagna elettorale per le Regionali 2020: Salvatore Bottone, nei primi giorni dell’anno, è stato impegnato tra auguri ed incontri politici perchè la sua, insieme al Partito Socialista Italiano, sarà una campagna elettorale di territorio.

“Vivo ed ho amministrato nell’Agro”, sottolinea Bottone, “una delle zone piu’ importanti di tutta la Provincia di Salerno dove esiste un potenziale economico, spesso sottovalutato da pigrizie politiche locali e da un tessuto sociale che non hai mai preso coscienza, fino in fondo, di quanto e come possa crescere il nostro territorio”.

“E’ questo”, continua Salvatore Bottone, “il motivo principale per il quale ho voluto accettare la proposta che mi è stata fatta dal segretario nazionale Enzo Maraio: rilanciare tutto l’Agro, renderlo protagonista fino in fondo, poter lavorare il riscatto di un vasto territorio”.