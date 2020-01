IL MINISTRO BONAFEDE TURISTA AD AMALFI: IL SELFIE CON L’AVVOCATO CONTRARIO ALLA PRESCRIZIONE

Vacanza in Costiera Amalfitana per il Ministro della Giustizia Bonafede che, alla sua Puglia, ha preferito Amalfi per un breve periodo di relax, prima dell’avvio, in Parlamento, della discussione, proposta da Forza Italia, di modifica dell’attuale legge che interrompe la prescrizione. E, passeggiando per Amalfi, Bonafede si è imbattuto in Giovanni Torre, consigliere comunale di opposizione, ma soprattutto avvocato membro della Camera Penale, che nelle ultime settimane ha portato avanti, insieme a tanti colleghi, la battaglia “oratoria” per chiedere il rinvio dell’entrata in vigore, dal 1 gennaio, della nuova legge sulla prescrizione. Un selfie, pero’, non si nega a nessuno…

