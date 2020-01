CILENTO, STOP AL CENTRO ANTI VIOLENZA. MAIURI (FDI):”FALLIMENTO DEL GOVERNO E DELLA REGIONE”

“È gravissima la scelta del Piano di Zona S 8 di sospendere il servizio di assistenza alle donne vittime di violenza ,non rinnovando il contratto alle 13 operatrici del Centro Antiviolenza “Il volo delle farfalle “ che , con grandissima professionalità, hanno svolto negli anni passati un validissimo servizio di sostegno a tantissime donne in difficoltà del territorio Cilentano. Ancora una volta i ritardi da parte del Governo e della Regione Campania nella ripartizione dei fondi al Piano di Zona S8 di Vallo della Lucania e una pessima gestione dello stesso,penalizza le fasce più deboli della società. ” E’ quanto denuncia Luisa Maiuri, Dirigente Nazionale di Fratelli d’Italia.

E così dopo la vergogna della sospensione delle cure oncologiche e dell’assistenza ai bambini portatori di handicap nei centri accreditati del Salernitano, a causa della mancanza di fondi, assistiamo all’ennesimo fallimento del Governo e della Regione Campania, in tema di sanità e di assistenza alle fasce più deboli!

Le passerelle del Governatore De Luca nel Cilento volte a magnificare un sistema Sanitario in perfetta salute , a suo dire,fanno a cazzotti con questa miserevole realtà!

