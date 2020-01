IL 7 GENNAIO NUOVE ESPULSIONI DAL M5S. IN PROGRAMMA RIUNIONE PROBI VIRI

Ci sono altri 8 nomi sulla scrivania dei Probi Viri del Movimento 5 Stelle: il fascicolo è quello relativo alle mancate restituzioni dei fondi e tra gli 8 nomi a rischio espulsione c’è anche quello del deputato di Battipaglia Nicola Acunzo. La riunione è fissata per martedi’ 7 gennaio ed, ovviamente, i parlamentari chiamati a fare chiarezza hanno ancora tempo di sanare la propria posizione mediante il versamento di quanto dovuto. Pare che alcuni non abbiamo effettuato i rimborsi per tutto il 2019, raggiungendo cifre superiori ai 30.000 euro di mancato versamento. C’è ancora tempo, da verificare se ci sia ancora voglia: alcuni, ad esempio, prima dell’espulsione potrebbe lasciare il Movimento ed aderire al Gruppo Misto in attesa, come si racconta a Roma, della nascita del Gruppo Eco, voluto dall’ex Ministro Fioramonti.

