DE LUCA E LE REGIONALI: IL SILENZIO DEL PD NAZIONALE E LE STRATEGIE A 5 STELLE

Vincenzo De Luca è candidato alle prossime elezioni regionali, in questo momento, sulla base di un ragionamento logico (il Presidente uscente è sempre ricandidato) ma senza che vi siano state dichiarazioni ufficiali, o quasi, da parte del suo partito, il Partito Democratico. Dai vertici nazionali, ed è probabile che cio’ non avverrà fino al 26 gennaio, per il momento mezze parole e qualche dichiarazioni sibillina ma, forse, De Luca si aspettava questa situazione di scarsa chiarezza. A rendere ancora piu’ fitta la nebbia ci hanno pensato i 5 Stelle che, escludendo la Campania dalle votazioni on line per la scelta del Presidente, hanno lasciato aperta la porta ad una trattativa con il Partito Democratico per trovare una intesa sul nome del candidato Presidente. Che possa essere lo stesso De Luca ? Beh, Di Maio lo ha escluso categoricamente ma questo, i fatti lo dicono, non pare essere un ostacolo insormontabile. Forse proveranno a mettere sul tavolo delle trattative il nome del Ministro Costa ma De Luca, e con lui una truppa di fedelissimi, difficilmente farà un passo indietro.

