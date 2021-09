SAN CIPRIANO PICENTINO. I PERCETTORI DEL RDC AL SERVIZIO PER AIUTARE GLI ANZIANI

L’amministrazione comunale di San Cipriano Picentino, guidata dal Sindaco Sonia Alfano, ha approvato in giunta un nuovo Piano di Pubblica Utilità per l’impiego delle persone che percepiscono il reddito di cittadinanza: in base all’ultima decisione i percettori del beneficio economico saranno impegnate in un progetto per sostenere le persone anziane e quanti non hanno alcun tipo di compagnia.

Saranno ben 8 le persone impiegate nel programma voluto dal Sindaco Sonia Alfano che, già nelle settimane precedenti, aveva approvato altri progetti per l’impiego dei percettori del reddito di cittadinanza nell’ambito di attività sociali del Comune di San Cipriano Picentino.