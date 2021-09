GIFFONI VALLE PIANA. GINETTO BERNABO’ CANDIDATO CONTRO ANTONIO GIULIANO

E’ una partita che si gioca tutta all’interno del Partito Democratico quella per le prossime comunali: a poche ore dall’apertura degli uffici comunali per il deposito delle liste spunta, a sorpresa, il nome dell’ex consigliere comunale di Salerno Ginetto Bernabo’, da anni residente a Giffoni Valle Piana, come candidato sindaco della lista laternativa a quella dell’attuale sindaco Antonio Giuliano. Una decisione che, secondo le voci provenienti dal centro dei Picentini, sarebbe stata presa nelle ultime ore.

Share on: WhatsApp