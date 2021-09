ELEZIONI COMUNALI 2021. PARTE LA CONSEGNA DELLE LISTE NEGLI UFFICI ELETTORALI

Inizia oggi, venerdi’ 3 Settembre, a partire dalle 8:00 e si concluderà domani, sabato 4 settembre, alle 12:00, la consegna presso tutti gli uffici comunali delle liste per le candidatura a sindaco ed al consiglio comunale. L’iter per il completamento della parte burocratico, spesso considerato secondaria ma essenziale, si completerà, poi, tra domenica e lunedi’, con gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla competizione elettorale e con il tanto atteso sorteggio della posizione dei candidati e dei simboli sulla scheda elettorale. Un atto che tutti i candidati al consiglio comunale aspettano per avviare la stampa dei fac-simile, strumento indispensabile per affrontare gli ultimi 28 giorni di campagna elettorale.

