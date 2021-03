SAN CIPRIANO PICENTINO. LO SFOGO DEL SINDACO ALFANO: “NON MI FERMERETE CON LE LETTERE ANONIME”

E’ molto tesa l’atmosfera che si respira, nelle ultime settimane, all’interno del Comune di San Cipriano Picentino dove stanno giungendo una serie di lettere anonime che puntano a colpire l’attuale Sindaco Sonia Alfano. Ed il primo cittadino, proprio oggi, si è sfogata contro questi tentativi di intimorirla.

“Non ho paura! Nessuno mi fermerà…” scrive Sonia Alfano.

Continuerò ad amministrare come ho fatto fino adesso, NELL’INTERESSE PUBBLICO!

Non mi farò intimorire da nessuna lettera anonima! da nessun esposto anonimo! … Continuate…

Anzi COSI’ FACENDO mi date conferma che sto sulla giusta strada!!!

Ricordatevi che quando non si ha nulla da nascondere e non si è scesi mai a compromessi NON SI HA PAURA!!!