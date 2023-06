SAN VALENTINO TORIO. MICHELE STRIANESE: “ALTRE TRE ASSUNZIONI AL COMUNE”

“Altre 3 assunzioni nel nostro ente. Buon lavoro ai nostri nuovi dipendenti…!!! Salgono a 12 le nuove assunzioni praticate dal Comune negli ultimi mesi, ed afferenti al programma del fabbisogno del personale annualita’ 2022.”

Lo scrive Michele Strianese, Sindaco del Comune di San Valentino Torio.

Si prosegue, infatti, per completare le assunzioni programmate per l’ annualita’ 2022 ed autorizzate dalla COSFEL.

Mancano solo 3 caselle (due operai ed un contabile) per completare appieno quanto programmato per il 2022.

Dopo l’ approvazione del bilancio 2023/2025 che avverra’ nei prossimi giorni, passeremo ad attuare immediatamente il programma assunzionale del 2023 che preved altre 14 nuove assunzioni

Come sapete tutte le figure sono state selezionate con procedura di evidenza pubblica (concorso) e dunque con le 3 figure perfezionate negli ultimi giorni abbiamo assunto comolessivamente queste figure professionali

– 2 geometri a part time per 3 anni, part time;

– 2 contabili a part time per 3 anni, part time;

– 1 ingegnere a full time per 3 anni;

– 2 agenti di polizia locale a part time per 3 anni, part time

– 2 amministrativi/contabili a tempo indeterminato, part time;

– 1 operaio a tempo indeterminato, part time.

– 1 comandante di Polizia Locale a 24 ore settimanali, tempo indeterminato;

– 1 funzionario amministrativo a full time, tempo indeterminato.

Ringrazio di cuore, per l’ impegno profuso l’ Assessore al Personale Giuseppe Pascale, la segretaria comunale Dott. ssa Livia Lardo, il dott. Sandro Addona Responsabile del SEF, i Responsabili di Area del Comune e tutti i commissari che stanno egregiamente portando avanti le procedure concorsuali.

Questa mattina al Comune la presentazione delle ultime 3 assunzioni alla presenza dell’ Amministrazione Comunale e di tutti i dipendenti comunali.