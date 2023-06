FISCIANO. IL SINDACO SESSA RINVIA LA RIUNIONE SULLA VERIFICA DELLA MAGGIORANZA

E’ stata rinviata la riunione che si sarebbe dovuta tenere, in origine, nella giornata di martedi’, a Fisciano, con alcuni pezzi della maggioranza chiamati a verificare i problemi che si stanno registrando nell’azione amministrativa sul territorio. L’incontro, una vera e propria verifica di maggioranza, secondo le voci che giungono dal centro della Valle dell’Irno, dovrebbe tenersi nella serata di mercoledi’ ma non è escluso che ci possa essere un nuovo spostamento, anche perchè le questioni sul tavolo sono tante, tra cui anche la mancata approvazione in giunta del bilancio di previsione 2023 che, proprio in questi giorni, potrebbe subire un nuovo rinvio, con la nuova scadenza fissata a fine luglio.

