SCAFATI. LUCIA VUOLO (FI): “PASQUALE ALIBERTI E’ E SARA’ IL SINDACO DI TUTTI”

“Pasquale Aliberti è e sarà il Sindaco di tutti gli scafatesi. C’è bisogno di grande unità politica e di intenti per proiettare Scafati verso il futuro che merita. Ho rinnovato l’invito per il Sindaco Aliberti ad essere presente a Bruxelles per una serie di appuntamenti politici e tecnici per affrontare sin da subito le sfide che Scafati dovrà vincere”.

Lo dichiara l’europarlamentare di Forza Italia Lucia Vuolo, presente, questa mattina a Scafati, per la cerimonia di insediamento del nuovo Sindaco Pasquale Aliberti.