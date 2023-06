CONSIGLIO PROVINCIALE. DOMANI ASSEMBLEA DEI SINDACI, I PARTITI A CACCIA DEI CANDIDATI PER IL 2024

Domani, con l’Assemblea dei Sindaci, chiamata a ratificare l’approvazione del rendiconto per il 2022, atto di natura puramente formale, torna a riunirsi il Consiglio Provinciale di Salerno. Una riunione molto attesa, quella di domani, perchè oramai tutti i partiti, in attesa dell’approvazione definitiva della nuova Legge sulle Province, sono al lavoro per individuare prima il candidato alla Presidenza e, poi, i 30 nomi da inserire nella lista che avrà valore su tutto il territorio Provinciale. Il Centro Sinistra, guardando ai sindaci in carica, ha l’imbarazzo della scelta ma non è scontato che il candidato possa essere un amministratore comunale in carica. Per il centro destra tutto è ancora in alto mare, in attesa che venga convocato, prima o poi, un tavolo provinciale con tutti i partiti della coalizione di governo.

