LA LEGA SCALDA I MOTORI IN VISTA DELLE PROVINCIALI 2024: PRIMO INCONTRO A SALERNO

E’ in programma per la giornata di sabato 10 Giugno, all’interno della sede provinciale della Lega in Piazza Casalbore a Salerno, una riunione tra dirigenti provinciali per avviare la definizione della lista per le Provinciali 2024, in vista dell’appuntamento elettorale del prossimo anno. L’incontro, al quale prenderà parte anche il Coordinatore Provinciale Attilio Pierro, sarà anche l’occasione per stilare un bilancio degli obiettivi raggiunti dalla Lega alle ultime Comunali, con la vittoria di Scafati che porterà, di sicuro, il partito di Matteo Salvini all’interno della Giunta Comunale del Sindaco Aliberti. Provinciali, ma non solo: sul tavolo della riunione anche l’organizzazione del partito in vista delle Europee del prossimo 9 Giugno, con una campagna elettorale che, sin da ora, si preannuncia calda ed impegnativa su tutto il territorio della Provincia di Salerno.

