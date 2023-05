SAN VALENTINO TORIO. MICHELE STRIANESE: “IN VIA DI COMPLETAMENTE AREA GIOCHI E FITNESS”

“In via di completamento i lavori di riqualificazione dell’ area giochi e tempo libero di Via Leonardo da Vinci.

Una bella innovazione per la nostra citta’. ”

Lo scrive il Sindaco di San Valentino Torio Michele Strianese.

Proseguono i lavori per il #restiling del nostro parco giochi di via Leonardo da Vinci (Area Cooperative Edilizie) e per la realizzazione della prima palestra all’ aperto del paese (#outdoorfitness).

Come vedete, dopo un periodo di cattivo tempo, i lavori ora procedono speditamente con l’ installazione di altre giostrine per i bambini, attrezzature per il pic nic (tavoli, panche, cestini, ecc) ma soprattutto di altri attrezzi per la ginnastica all’aperto, come quello per gli esercizi a corpo libero.

Chiediamo pazienza ai bambini ed alle famiglie ma siamo alle battute finali e l’ area in oggetto sara’ davvero piu’ bella, accogliente e funzionale per le esigenze dei piu’ piccoli ma anche dei piu’ grandi.

L’attività fisica all’aperto regalerà, inoltre, notevoli benefici psicologici oltre che fisici a tutti i cittadini che potranno utilizzarla.