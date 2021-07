SANITA’ AD AVELLINO. ENZO ALAIA (IV) IN CAMPO PER L’OSPEDALE DI ARIANO IRPINO

E’ già polemica, in Provincia di Avellino, per le dichiarazioni del Presidente della Commissione Sanità della Regione Campania Enzo Alaia (Italia Viva) che ha convocato, d’urgenza, una riunione per l’Ospedale di Ariano Irpino, dimenticando, invece, la nota vicenda dell’Ospedale di Solofra.

“Ho convocato presso il Consiglio Regionale, per il prossimo martedì, la dirigente ASL Avellino, dott.ssa Morgante, con l’obiettivo di intraprendere qualsiasi strada utile ad evitare la chiusura della pediatria e del punto nascita del “Frangipane” di Ariano Irpino. Inoltre, occorrerà capire quali siano i motivi per i quali il management non abbia adottato, già in passato, tutte le misure che erano necessarie a prevenire l’attuale situazione in cui versa l’ospedale. Nella speranza che, con la collaborazione di tutti, possano essere riaperti nel più breve tempo possibile tutti i reparti e superate tutte le criticità.”