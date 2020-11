SANITA’ IN CAMPANIA. IL PRESIDENTE ALAIA CHIAMATO A SCELTE CORAGGIOSE

Da Presidente della Commissione Sanità della Regione Campania ha già dovuto affrontare, nei giorni scorsi, la prima polemica per l’assenza, nonostante la convocazione, del Presidente della Regione Vincenzo De Luca alla seduta per discutere della gestione dell’emergenza Covid in Campania. Per Enzo Alaia, consigliere regionale di Italia Viva eletto in Provincia di Avellino, si preannunciano tempi tutt’altro che semplici perchè la Sanità sarà, per i prossimi mesi, non solo al centro della discussione politica ma anche delle principali scelte che la Giunta ed il Consiglio Regionale dovranno adottare.

A cominciare dal tema dell’edilizia ospedaliera, che tanto sta a cuore al Presidente De Luca, mentre resta ancora ferma la discussione sulla trasformazione del sistema sanitario con una maggiore incidenza della medicina a domicilio, con il potenziamento di strutture di prossimità che siano in grado di evitare un sovraffollamento degli Ospedali pubblici. E poi il tema dei temi: il ruolo dei privati nella sanità regionale che, oggi piu’ che mai, sembra tutto da rivedere. Riuscirà il Presidente della Commissione Sanità Enzo Alaia a ribaltare l’attenzione della Regione Campania dalla grande struttura al piccolo problema del comune dell’entroterra?