SANITA’ IN CAMPANIA. L’ATTACCO DI FDI A DE LUCA: “VA IMMEDIATAMENTE COMMISSARIATO”

“Il report degli ispettori ministeriali ha sbugiardato De Luca. Altroché sciacallaggio, De Luca andrebbe commissariato per la Sanità. In Campania non è stato fatto nulla se non raccontare bugie e dare numeri che rappresentavano una realtà inesistente come nel caso dei posti letto ‘attivabili’. La propaganda politica del governatore ha messo a grave rischio la salute dei campani ed invece di minacciare querele a destra e a manca dovrebbe preoccuparsi dei risvolti della sua irresponsabilità politica. Ha truffato i campani alle elezioni regionali ma ora il suo bluff è letto. Inutile che la butti in rissa da pollaio con i suoi colleghi di centrosinistra cercando di difendere la sua persona spacciandosi per il principe libero che non è. Visto che gli piace Trilussa ripassi la poesia “il Pollo” la cui conclusione si adatta perfettamente alla sua esperienza politica”.

Lo dichiara il senatore di Fratelli d’Italia, Antonio Iannone, commissario regionale di FdI in Campania.