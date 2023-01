SARA’ MICHELE EMILIANO IL CANDIDATO DEL PD DELLA CAMPANIA ALLE EUROPEE 2024?

L’accordo politico raggiunto, nelle scorse settimane, tra il Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca ed il suo omologo pugliese Michele Emiliano, passa anche attraverso un’intesa sulle prossime elezioni Europee del maggio 2024 quando lo stesso Presidente della Regione Puglia sarà candidato nelle liste del Partito Democratico? All’interno del Pd della Campania se lo chiedono in tanti, a cominciare dall’attuale europarlamentare Franco Roberti, già magistrato ed assessore regionale in Campania, che vede diminuire le possibilità di una sua ricandidatura vincente alla prossima tornata elettorale per le Europee. Nessun problema, invece, per Pina Picierno, altra europarlamentare uscente del Partito Democratico, oggi candidata, insieme a Stefano Bonaccini, per la guida del partito a livello nazionale. Naturale che si possa andare verso un’abbinata, almeno in Campania, tra Emiliano e Picierno, con la possibilità di inserire una seconda donna nel pacchetto Pd per le prossime elezioni europee.

