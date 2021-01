SARIM: ARRIVANO BUONI RISULTATI ANCHE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA AD EBOLI

Sono bastati sei mesi di attività della Sarim ad Eboli, con il nuovo appalto di igiene urbana partito a luglio 2020, per raccogliere i primi risultati positivi che premiano il consistente investimento aziendale fatto sia sul fronte delle risorse umane che su quello del parco automezzi.

“La Sarim è da sempre impegnata nel fornire a tutti i Comuni un servizio di qualità e puntualità – sottolinea il presidente e amministratore delegato, Cosimo Bardascino – che possa contribuire a migliorare la vivibilità urbana e rendere i territori gestiti in grado di offrire un’immagine decorosa. Nel caso particolare del Comune di Eboli gli sforzi messi in campo hanno prodotto un eccellente risultato che vede la percentuale di raccolta differenziata superare il 62% nell’anno 2020, in confronto al 55,30% dell’anno 2019. E per questo primo mese di

gennaio i dati sfiorano il 70% con una progressione positiva che lascia ben sperare per il futuro. Mi sento di dover rivolgere un grazie a tutti i cittadini; al nostro personale che è impegnato quotidianamente nelle attività di cantiere; al nostro team organizzativo, tecnico e progettuale; all’Ente Comunale, perché solo collabo-

rando insieme, così come stiamo dimostrando di saper fare, possiamo determinare una svolta culturale che ci introduce ad un rispetto della natura e ad una visione più ecologica e più green”.

Tutto questo si sta realizzando grazie agli impegni assunti in virtù del nuovo progetto presentato dalla Sarim in sede di gara e che si tramutano in un miglioramento del servizio di spazzamento stradale manuale e meccanico con una mini spazzatrice per la zona del centro storico; un aumento degli operatori e una

raddoppiata frequenza di passaggio proprio nel centro storico, luogo che sta

acquistando una nuova vitalità; la rinnovata attenzione alle località Santa Cecilia,

Corno d’Oro e Cioffi con un servizio mirato; un incremento della raccolta nelle

zone rurali con un nuovo automezzo bivasca, proprio per prelevare contempora-

neamente più frazioni di materiali.

Ed ancora l’installazione di contenitori per pannolini e pannoloni con il

conferimento informatizzato grazie ad un QR Code, da ritirare all’Ufficio Igiene del

Comune; un servizio di porta a porta per la raccolta di abiti usati, oltre agli

appositi contenitori sul territorio; un aumento delle ore di apertura dell’isola

ecologica comunale sita in via Quattro Giornate nella Zona Industriale; la raccolta

del vetro, porta a porta, sia per le utenze domestiche che per quelle commerciali.