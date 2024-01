SCADE OGGI IL TESSERAMENTO PER IL PD: IN CAMPANIA RESTA SEMPRE LONTANO IL CONGRESSO

Scade oggi il termine per il tesseramento al Partito Democratico con il sistema cartaceo che prevede, direttamente, l’iscrizione validata presso la Segreteria Provinciale del Pd. Domani, invece, 31 Gennaio scadrà anche il tesseramento on line al Partito Democratico. In Campania il termine è passato quasi sotto tono, visto e considerato che il tema della celebrazione del Congresso Regionale è stato, di fatto, messo in soffitta, lasciando spazio al terzo mandato ed al sostegno che la segreteria nazionale di Elly Schlein potrebbe concedere al nome di Vincenzo De Luca. Da domani, pero’, sarà possibile fare i conti al Pd della Campania e comprendere se ci sia stato, o meno, un calo nel tesseramento, legato anche al rinvio sine data della celebrazione del Congresso Regionale del Partito.

