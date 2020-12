SCAFATI. IL NATALE DI CRISI POLITICA PER IL SINDACO CRISTOFORO SALVATI

Ci mancavano solo i manifesti che Mario Santocchio, Presidente del Consiglio Comunale sfiduciato dal voto dell’aula, ha affisso in tutta Scafati, rivolgendo il suo personale augurio di Buon Natale alla città: quasi un modo per distaccarsi dal Sindaco e da quel pezzo di maggioranza che, nel corso dell’ultimo consiglio comunale, sotto il profilo politico, gli ha voltato le spalle. E per il primo cittadino di Scafati Cristoforo Salvati si tratta, di sicuro, di un Natale di preoccupazioni perchè oramai al Comune la maggioranza venuta fuori dalle urne del 2019 non c’è piu’ e quindi o se ne trova un’altra oppure il rischio concreto di impantanarsi esiste. Il dualismo Santocchio-Salvati, dunque, corre il rischio di far implodere cio’ che resta della maggioranza al Comune di Scafati e qualcuno già sussurra che lo stesso Santocchio stia studiando per fare il candidato sindaco alle prossime elezioni comunali. Lontane o vicine che siano.

