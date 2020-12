PAGANI. L’AUGURIO DEL SINDACO DE PRISCO AGLI STUDENTI: “DALL’11 GENNAIO SI TORNA A SCUOLA”

Ci lasciamo alle spalle mesi complessi, in cui la did ha trasformato le giornate vostre, dei vostri insegnanti e delle vostre famiglie.

Proprio per far sentire tutta la vicinanza di questa amministrazione alle scuole, l’assessore alla Pubblica Istruzione, Maria Stella Longobucco, ha fatto visita martedì scorso a tutti i vostri dirigenti scolastici per lasciare loro i i più cari auguri da parte di tutti noi.