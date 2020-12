COMUNE DI CAMPAGNA. ITALIA VIVA CHIEDE CHIARIMENTI AL SINDACO MONACO

Apprendiamo da una nota apparsa sui giornali che il consigliere della Lega, Amedeo Giordano, ha abbandonato la maggioranza di Roberto Monaco.

Voci cittadine, inoltre, parlano di ulteriori addii pronti tra i consiglieri del sindaco e di liti e tensioni all’interno della maggioranza stessa.

Lo scrive Anna Rita Leonardi, Coordinatrice Italia Viva – Alto e Medio Sele.

Visto il periodo delicato che stiamo vivendo, la città merita una guida stabile ed autorevole, che non perda tempo in giochi di palazzo.

Come Italia Viva chiediamo che il sindaco Roberto Monaco renda partecipe la città di cosa sta accadendo in consiglio comunale, e se è ancora in grado di svolgere a pieno il ruolo che i cittadini gli hanno assegnato.