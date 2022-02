SCAFATI. MARCO CUCURACHI: “CONSIGLIO DI STATO SOSPENDE ABBATTIMENTO VILLETTE”

“Con ordinanza collegiale cautelare del 23 febbraio, la seconda sezione del Consiglio di Stato, ha sospeso la sentenza del TAR Campania, sezione di Salerno, che aveva confermato un’ordinanza di demolizione (di un intero parco abitativo, composto da 15 villette) adottata dalla Commissione Straordinaria del 1994, insediatasi a Scafati a seguito dello scioglimento del Consiglio Comunale. ”

Lo scrive l’avvocato Marco Cucurachi, già Presidente della Commissione Trasparenza del Comune di Scafati.

Una vicenda paradossale e complessa in materia di silenzio-assenso sulla richiesta di permesso a costruire (la vecchia concessione edilizia) che vede, finalmente, uno spiraglio di luce dopo anni di ansie, preoccupazioni e sacrifici economici da parte dei legittimi proprietari, costretti ad attendere ben 26 anni per ottenere un primo riconoscimento delle proprie ragioni. Sono soddisfatto professionalmente per il risultato ottenuto in II grado e grato per la fiducia che mi è stata conferita.