PARTITO DEMOCRATICO SALERNO: OK ALLA DIREZIONE PROVINCIALE MA NON C’E’ L’ELENCO

Nessun elenco ufficiale dei 90 e passa componenti della Direzione Provinciale del Partito Democratico dopo l’assemblea di venerdi’ scorso, tenuta in modalità on line: dopo la composizione dell’assemblea a 100 e passa membri, anche per la Direzione è stata scelta la linea del “tutti dentro” ma, ad oggi, al di là delle comunicazioni dei singoli, non c’è ancora un elenco completo dei nomi. Qualcuno sospetta che la Direzione sia ancora in fase di completamento, altri, invece, che non sia stata ancora resa pubblica per il timore dell’esplosione dei mal di pancia di qualche illustre escluso. Sta di fatto che, a distanza di piu’ di 48 ore dalla celebrazione della riunione dell’assemblea, non è stato ancora reso pubblico l’elenco dei nomi dei membri della Direzione Provinciale del Partito Democratico di Salerno.

