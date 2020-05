SCAFATI. MARCO CUCURACHI: “NESSUNA TRATTATIVA CON SALVATI PER UN POSTO IN ACSE”

Leggo dai giornali di oggi che sarebbe intenzione del Sindaco di Scafati, dott. Cristoforo Salvati, di modificare l’assetto societario dell’ACSE, partecipata comunale che gestisce rifiuti e altri servizi, prevedendo un consiglio d’amministrazione a tre con un membro in quota #laltrascafati.

Lo dichiara l’ex Presidente della Commissione Trasparenza Marco Cucurachi.

Chiarisco che nessuna trattativa è in corso, nessuno ci ha interpellato e che un’eventuale “assegnazione” alla miniranza deve passare attraverso un confronto tra tutte le forze di opposizione presenti in Consiglio Comunale, che dovranno necessariamente essere coinvolte nella discussione. Non solo, ci batteremo nelle sedi appropriate ( Consiglio, Commissioni e Conferenza dei Capigruppo) affinché sia rispetta la legge, lo Statuto e non vengano adottate ” soluzioni” illegittime, inutili e foriere di danno erariale. Se necessario, ricorreremo al TAR ed esporremo la vicenda al Prefetto. Nel frattempo, registriamo la rimessione della delega all’ACSE da parte dell’assesore e del consigliere delegato, evidentemente scontenti della scelta di modifica che si vuole adottare. Non ci interessano le poltrone, ci interessa la politica per il territorio e nell’interesse dei cittadini.