GIFFONI VALLE PIANA. DENUNCIA SUI RITARDI PER LA SECONDA TORNATA DEI BONUS ALIMENTARI

Mi arrivano richieste di chiarimenti sulla distribuzione della seconda parte dei buoni alimentari. Purtroppo devo constatare ancora una volta la mancata risposta da parte del Sindaco alla proposta che come gruppo Consiliare abbiamo fatto pervenire all’Amministrazione.

Lunedì prossimo saranno 15 giorni da quando sono scaduti i termini per presentare le domande per ricevere i buoni alimentari, ricordo che ai cittadini sono stati dati 3 giorni per presentare le domande.

E’ quanto denuncia il consigliere comunale di Goffoni Valle Piana Lucio Mancino.

Sono consapevole che non è questo il tempo per le polemiche ma non può essere nemmeno il tempo del governo a senso unico.

Dunque rivolgo al Sindaco tre appelli urgenti:

– il primo è di accelerare i tempi per la distribuzione dei buoni alimentari;

– il secondo, che probabilmente si renderà necessario e che nuovamente propongo, riguarda l’utilizzo delle risorse provenienti da altre voci di bilancio per permettere a più famiglie di poter beneficiare del contributo;

-il terzo, siccome nel paese ci conosciamo tutti facciamo in modo che i buoni siano concessi alle famiglie che versano in reale stato di necessità.

Siamo sempre disponibili ad ogni utile collaborazione nell’interesse della Città ed eludere il confronto con l’opposizione esclude di fatto dal dialogo più di 3 mila elettori.

Grazie per la risposta che eventualmente arriverà in nome della trasparenza e della casa di vetro che provvisoriamente amministrate.